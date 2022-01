Buzz. En couverture du jeu FIFA 21, Kylian Mbappé ne plaît pas à tout le monde

La superstar du PSG Kylian Mbappé a été choisie par EA Sports pour être la figure du nouvel opus du jeu FIFA. On le voit porter la tenue domicile et extérieure du Paris-Saint-Germain.

Chez ses clubs rivaux, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, on n'est pas en couverture de FIFA, mais on a des idées ! Les clubs ont dévoilé des jaquettes alternatives, l'OL vendant même le jeu déjà relooké sur sa boutique officielle.

À quand les jaquettes SMC ou HAC ?