Sud-Manche. Deux spectacles à ne pas manquer au festival Second Geste

Le chapiteau du festival Second Geste à Saint-Pair-sur-Mer va encore faire rêver le public, du vendredi 16 au lundi 19 octobre. Voltige et poésie seront notamment au programme avec deux spectacles. De la voltige proposée par Les Dodos et une performance mêlant cirque et théâtre d'objets avec la Compagnie du Cirque Piètre.

Il est conseillé de réserver vos places pour être sûr de pouvoir entrer sous le chapiteau. La billetterie est disponible en ligne ou auprès de l'office culturel.