Hérouville-Saint-Clair. Une pièce d'Anaïs Allais à découvrir au théâtre

Le théâtre d'Hérouville-Saint-Clair présente lundi 19 octobre à 20 heures le spectacle "Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été". La pièce, écrite et mise en scène par Anaïs Allais, conte l'histoire de Lilas et de son frère Herwann. Ils sont nés en France mais une partie de leur histoire est cachée en Algérie. Condamnée par la maladie, Lilas vit un éphémère printemps, elle s'accroche au passé et rêve son futur. Elle désire faire un voyage d'hiver au pays d'origine, contre l'avis de son frère. Elle rencontre alors Méziane Ouyessad, musicien algérien vivant en France. Ce dernier fait le lien entre tous ces mondes tandis que les images tournées à Alger par l'auteur servent d'écran aux souvenirs... Contact : 02 31 46 27 27.