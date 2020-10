Handball (Nationale 1). Les Vikings visent la passe de trois contre Frontignan

Pour ce qui sera la première de l'équipe caennaise de la saison dans son Palais des sports ce samedi 17 octobre (20 heures), la venue des Héraultais en Normandie s'apparente à un excellent test pour voir si les Vikings ont réellement passé un cap. Jusqu'alors, on est en droit de le penser, notamment depuis le deuxième succès en deux matchs, acquis dimanche dernier avec autorité à Franconville contre Elite Val d'Oise (31-36). "On a fait une première mi-temps très correcte, dans laquelle on n'a pas loupé grand-chose, en fin de deuxième on prend trop de buts, note l'entraîneur Roch Bedos. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur ce match-là. Prendre trois points après trois semaines d'arrêt, c'est bien." Et continuer en ce sens est attendu.