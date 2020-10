En questions. Léonie Gauthier - Rouen Handball : "L'objectif prioritaire, c'est le maintien"

Avant le déplacement du Rouen Handball à Brest vendredi 17 octobre, la pivot Léonie Gauthier se confie.

Après avoir terminé le championnat en tête l'an passé, comment abordez-vous cette nouvelle saison ?

C'est un peu compliqué de se remettre dedans après six mois d'arrêt. Mais on a eu une super bonne préparation. Il y a eu très peu de blessées et tout le monde s'est bien entretenu pendant le confinement, donc il n'y a pas eu beaucoup de casse. J'appréhendais un petit peu la reprise, mais ça se passe bien.

Pendant le confinement, ça n'a pas été trop difficile physiquement et moralement ?

J'étais bien entourée, ça m'a fait plaisir de rentrer et de voir ma famille. Généralement, je les vois très peu, donc j'étais trois mois enfermée avec mes parents. J'ai quand même pu aller courir, donc c'était vraiment top. Au début, c'était nous qui nous gérions, puis après, c'est notre préparateur physique qui nous envoyait des exercices à faire pour s'entretenir. Après tout cela, on a eu une pause pour se reposer, avant d'entamer la prépa de cette nouvelle saison.

Quelles sont les ambitions de l'équipe ?

Déjà, de se maintenir en N1 et je pense qu'on a une très bonne équipe, donc on pourrait accéder aux play-off, puis peut-être espérer la montée en D2, si on a l'opportunité. Mais l'objectif, c'est de se maintenir.

L'équipe a accueilli cinq nouvelles recrues, que pensez-vous du groupe cette saison ?

On est jeunes mais on a la rage. Même si dans notre équipe, en termes de gabarit, on est plus petites et on a moins d'expérience, on a de la vitesse, on est une super bonne team.

Pensez-vous que le Rouen Handball peut faire un coup ?

Oui, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Si on n'a pas de coup bas, pas de blessée, on peut faire de bonnes choses. Tout est mis en place pour qu'on soit bien et qu'on réussisse.

Qu'est-ce qui fait la force de votre équipe ?

Notre rapidité, notre jeunesse. Ce n'est pas forcément un désavantage d'avoir un effectif jeune, cela peut être une force. On ne lâche rien. Comme lors du match d'Alfortville, tout le monde pensait qu'on allait craquer, mais finalement on a bien géré le stress, la pression et la fatigue. Et en plus de cela, on a de la qualité technique.

Quels ont été les conseils du coach avant d'entamer cette nouvelle aventure en National 1 ?

Avant tout de se faire plaisir, tout en gardant nos objectifs en tête. Se maintenir et pourquoi pas, accéder aux play-off. Ce n'est que le début de saison, on verra ce qui nous attend par la suite.

Justement, ce match face Alfortville, comment s'est-il déroulé ?

Déjà à l'échauffement, on a vu leurs grands gabarits, on s'est comparées à elles, donc on appréhendait, mais on était parfaitement préparées. Le coach nous a mis en confiance, puis on a un super bon public, même si c'était limité à cause de la Covid. On savait ce qu'on devait faire, on s'est battues jusqu'à la fin. C'était un super match avec beaucoup de pression, on est ravies d'avoir obtenu une victoire.

Comment vivez-vous les mesures liées à la Covid ?

Au niveau des masques, c'est embêtant, mais on fait avec, on n'a pas le choix. Sinon, on a un petit peu de public et je pense que si ça avait été à huis clos, cela aurait changé la donne.

Personnellement, quels sont vos objectifs sportifs pour l'avenir ?

J'aimerais évoluer en D2 l'année prochaine, ou bien intégrer un centre de formation, j'ai mon bac à passer, mais j'ai envie d'accéder au plus haut niveau. Peut-être que cela arrivera avec Rouen la saison prochaine, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce serait vraiment formidable pour moi.