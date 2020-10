Boxe (Championnat d'Europe). Maxime Beaussire mis K.-O.par Matteo Signani 

Samedi 10 octobre, Maxime Beaussire a été nettement battu par le tenant du titre, l'Italien Matteo Signani, par arrêt de l'arbitre au deuxième round. "Mon adversaire a été bon. Il a 41 ans et il a brillé face à un jeune de 29 ans. Comme quoi l'âge ne veut rien dire. Je n'ai absolument aucune excuse mais je me suis blessé à l'épaule droite lors du premier round, C'est comme ça", souffle le protégé du promoteur Gérard Teysseron. Juste après le combat, et avant de passer un examen pour en savoir plus sur sa blessure, Maxime Beaussire a évoqué la suite de sa carrière de boxeur professionnel. "Je ne vais pas dire maintenant si je continue ou si j'arrête. On verra. En tout cas, je me pose des questions depuis deux ans et mon premier championnat d'Europe", a-t-il déclaré sur le ring en remerciant le millier de spectateurs présent au Palais des Sports de Caen avant tout de même de conclure : "je pense que mon avenir est dans l'organisation, j'ai plus de talent pour cela que pour la boxe". Le pugiliste normand aux 29 victoires communiquera dans les prochains jours sur son avenir.