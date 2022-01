Canteleu. Un homme sérieusement blessé dans un accident de la circulation

Samedi 10 octobre à 21h20, les services de secours ont été alertés pour porter secours à trois personnes, victimes d'un accident de la circulation avec un seul véhicule en cause. A leur arrivée, les secours ont assisté une personne légèrement blessée et une autre, plus sérieusement atteinte puisque coincée dans le véhicule. Après désincarcération et médicalisation, cette troisième victime, un homme quinquagénaire, a été transportée vers le centre hospitalier Charles-Nicolle, de Rouen.