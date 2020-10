Rouen. Foire Saint-Romain : l'Etat impose ses conditions, les forains en réflexion

"On est très tristes. Rouen est la dernière foire de l'année pour se faire un petit capital et passer l'hiver". Au lendemain d'une énième réunion avec les autorités, Karl Morel, président du comité de la promotion de la foire Saint-Romain, est dépité.

La rencontre n'aura finalement été qu'une redite des précédents arguments de l'État. La préfecture de Seine-Maritime a entériné les conditions qui devront être appliquées pour le maintien de la foire, à commencer par la jauge maximale de 1000 visiteurs présents sur le site simultanément. A cela s'ajoute un dispositif de comptage très précis des entrées et des sorties et une clôture totale de la foire notamment. "Tout manquement à ces prescriptions entraînerait une annulation de la foire", indique la préfecture, qui rappelle en outre que "ces mesures sont soumises à l'évolution de la situation sanitaire au cours des prochaines semaines".

Si les forains acceptent ces règles, la Saint-Romain devrait débuter comme prévu vendredi 23 octobre. Ils sont, pour l'heure, en réflexion. "Nous allons entendre chacun de nos 200 collègues pour savoir s'ils veulent installer dans ces conditions très difficiles ou s'ils préfèrent rester chez eux et crever de faim, poursuit Karl Morel. Certains veulent vraiment travailler, ils sont prêts à s'installer, quitte à perdre de l'argent".

Les forains regrettent qu'on leur impose une jauge de mille personnes, "alors que les centres commerciaux comme les Docks 76, des lieux fermés, ne sont pas soumis à la même règle". La foire Saint-Michel du Havre, qui se déroule jusqu'au dimanche 18 octobre, accueille déjà mille personnes maximum. "Mais le site de Rouen est trois fois plus grand, pourquoi ne pas accueillir plus de monde ? On ne peut pas accepter ça."