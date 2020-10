Normandie. Une application pour accompagner les patients après un cancer

My Cancer Network, c'est le nom de l'application lancée par une association normande du même nom, basée dans l'Eure. Elle vise à aider les patients après la phase aiguë d'un cancer et à les accompagner pour la reprise de leur emploi.

L'après-cancer est une nouvelle étape dans la maladie. Souvent, les patients ont "besoin d'être guidés et manquent de repères après six mois ou un an sans travailler", souligne Géraldine De Blasi, cheffe de projet et psychoclinicienne au CHU de Rouen. À Rouen par exemple, seuls 50 patients par an ont la possibilité d'avoir une consultation d'aide à la reprise du travail, "mais les patients n'ont que très peu d'informations sur leurs droits ou les contacts de professionnels proches de chez eux", ajoute le docteur Audrey Rambeau, oncologue au centre François Baclesse de Caen, là où a été présentée l'application.

Dédiée aux patients adultes, proches et entreprises, elle a pour vocation de devenir, à terme, un outil pédagogique pour les enfants, depuis la maternelle à l'université.