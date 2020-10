Football (Ligue 2, 6e journée). Caen veut prendre les Chamois par les cornes 

Après deux semaines de trêve, le SM Caen retrouve le championnat avec une série de trois chocs ce mois-ci. Réception de Guingamp, déplacement à Nancy, mais avant cela, c'est chez les Chamois Niortais que Pascal Dupraz et sa troupe ont rendez-vous, samedi 17 octobre à 19 heures. Après l'arrêt du mercato, le coach caennais a vu ses souhaits en partie exaucés, notamment sur le fait que les cadres sont restés. Et en deux semaines, les détails ont été travaillés, notamment sur le nouveau système de jeu en 4-4-2, utilisé contre Amiens pour la première fois : "On peut se satisfaire d'avoir tenté le 4-4-2 sur ce match", a répété Dupraz. "Quand les attaquants et les deux joueurs extérieurs travaillent bien, c'est compliqué de trouver des angles de passe pour les adversaires et ça permet de récupérer des ballons et de vite se projeter." Quels seront les progrès réalisés en phase offensive, là où le jeu caennais pose encore question ? Revenir des Deux-Sèvres avec un partage ou mieux assiérait encore un peu plus la solidité du SMC. Autant à ses propres yeux qu'à ceux de ses adversaires.