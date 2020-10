Elbeuf. Wildlife photographer of the year : une ode à la vie !

Habituellement présentée au Museum d'histoire naturelle de Rouen, cette exposition itinérante de photographies animalières sélectionnées par le Museum d'histoire naturelle de Londres est accueillie pour la première fois à la Fabrique des savoirs à Elbeuf. Une mise en scène originale met en valeur ces photos d'exception qui font ainsi écho aux collections du musée. "Nous avons pris le parti de sortir de nos réserves une vingtaine de spécimens naturalisés pour compléter cette exposition, explique Jérôme Tabouelle, attaché de conservation et spécialiste des sciences et vie de la terre. Cela nous permet à la fois d'aborder un public plus large et d'expliquer l'intérêt de la taxidermie." Ces photographies sont organisées en fonction de diverses thématiques telles que photojournalisme, portrait ou encore jeune photographe, et des légendes renseignent sur les conditions de prises de vues ou les matériaux utilisés.

Pratique. Jusqu'au 7 mars 2021 à la Fabrique des savoirs à Elbeuf. 0 à 4 €. lafabriquedessavoirs.fr