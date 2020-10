Le Havre. Les itinéraires cyclables temporaires seront pérennisés

Les chiffres sont sans appels. Selon les compteurs répartis sur les différentes pistes cyclables du Havre, la fréquentation globale du réseau a augmenté de 27 % au mois de septembre, par rapport à l'année passée. La ville totalise aussi 27 % d'augmentation sur les quatre itinéraires cyclables temporaires mis en place post-confinement.

"On monte même à +40 % sur le pont Vauban qui permet de rejoindre l'aménagement qui longe les bassins en entrée de ville", indique Jean-Baptiste Gastinne, premier adjoint au maire.

Privilégier le vélo à la voiture

Ces itinéraires temporaires seront donc pérennisés, avec parfois des aménagements pour éviter les ralentissements aux heures de pointe. "Depuis la rentrée, la fréquentation des trams et des bus a baissé de 20 %. L'objectif est d'éviter que ceux qui ne prennent plus les transports en commun se tournent vers la voiture individuelle", poursuit l'élu.

L'un des points les plus complexes est le bas de la rue d'Ingouville. La voie cyclable sera maintenue dans le sens de la montée : "On passera du jaune au blanc avant la fin de l'année", indique Jean-Baptiste Gastinne. En revanche, dans la descente, "il est plus prudent et plus sage de remettre les deux voies de circulation dans la partie basse de la côte". Au niveau du carrefour de la rue du Cronstadt et de la 329e où l'on peut compter jusqu'à 8 minutes de retenue aux heures de pointe, selon le réseau Lia, des aménagements avaient été réalisés pour la rentrée. "Ils ont permis de fluidifier ce secteur", affirme Jean-Baptiste Gastinne. Une étude est toutefois lancée pour améliorer la répartition de la circulation à cet endroit, notamment au niveau du cimetière Sainte-Marie.

La piste temporaire de la rue Pierre-Mendès-France, qui permet de pédaler de Montivilliers au Havre en passant par Rouelle, est la plus fréquentée, "tant la semaine que le week-end", avec +50 % d'utilisateurs. Les aménagements provisoires seront maintenus jusqu'en décembre. Suivra ensuite une phase de travaux d'enfouissement de réseaux électriques sur cette zone, avant la création d'une voie cyclable bidirectionnelle à partir du printemps 2021. Les travaux seront achevés un an plus tard.

Le long des quais : patience…

Les aménagements de l'avenue Pablo-Picasso, dans le sens de la montée, seront pérennisés avant la fin de l'année, avec la création d'une bordure.

Enfin, pour l'axe qui relie la CCI au bassin du commerce, il faudra patienter avant de voir des aménagements définitifs. Pour ce parcours, la Ville espère obtenir des subventions de l'État dans le cadre d'un appel à projets lancé par le gouvernement. "Il y aura parfois du changement de mobilier urbain pour embellir un peu les choses", précise toutefois le premier adjoint.

Outre la pérennisation des axes temporaires, la Ville du Havre a aussi dopé sa flotte de vélos en location via le réseau Lia, avec un peu plus de 1 300 vélos, dont 60 % à assistance électrique.

Pratique. L'ensemble des axes cyclables, y compris temporaires, est à retrouver sur tousavelo.lehavre.fr