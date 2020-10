Orne. Harcèlement moral : l'ex-principale du collège a été relaxée par la justice

Mardi 6 octobre, le tribunal judiciaire d'Argentan a rendu son délibéré dans le procès de l'ex-principale du collège de Putanges, jugée à la suite de plaintes pour harcèlement moral de trois de ses ex-collaboratrices. Le tribunal a décidé de relaxer la principale. Deux des plaignantes étaient présentes à l'annonce de cette décision, mais elles n'ont pas souhaité faire de commentaire. Elles n'ont pas non plus décidé si elles allaient faire appel ou non de cette décision de justice.