Hockey sur glace (Magnus). Vainqueurs d'Amiens, les Dragons de Rouen préparent Grenoble

Après un début de saison retardé et enfin débuté face aux Gothiques d'Amiens vendredi 2 octobre, sur l'Ile Lacroix (victoire 3-0), les Jaune et Noir vont de nouveau recevoir sur l'Ile Lacroix, vendredi 9 octobre. Mais cette fois, ce sera leur bourreau de la saison 2019-2020, les Brûleurs de Loups de Grenoble, pour le compte de la 5e journée de Ligue Magnus. "On ne savait pas où on allait parce que les joueurs n'ont repris la glace que trois jours avant le match. On ne savait pas si on allait tenir 60 minutes, mais les joueurs chez eux ont continué à s'entraîner. On a fait deux bons tiers. Après, le troisième avait beaucoup plus de déchets. Mais on ne peut pas leur en vouloir, on est loin de notre potentiel", déclarait le coach Fabrice Lhenry à l'issue du match. "Défensivement, on a pris zéro but, on a laissé trois grosses occasions à Amiens. C'est très satisfaisant, c'est ce que j'avais demandé ce soir. Il faut reprendre les habitudes. Offensivement, on n'a pas été très efficaces, on a manqué d'opportunisme, mais au bout de sept mois sans match officiel, c'est normal."