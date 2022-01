[Interview] Calvados. Le Sablier lance sa nouvelle saison de théâtre !

Qui êtes-vous et quel est votre rapport au Sablier ?

Je m'appelle Anne Decourt et je suis directrice du Sablier. La création du Sablier est relativement récente : celle-ci date du 1er octobre 2017. Ce lieu représente la fusion entre deux associations plus anciennes : l'espace Jean-Vilar et le CRéAM de Dives-sur-Mer. Avec notre projet "Entre corps, image et objet", Le Sablier propose un mélange de théâtre et d'arts plastiques, mais aussi de cirque et de danse. Nous travaillons sur les arts de la marionnette au sens très large.

En 2020, le Sablier devient le "Centre national de la marionnette"

Ce label, nous l'avons officiellement depuis juillet 2020, il nous a été desservi par Franck Riester en janvier dernier. Ce n'est pas parce qu'on a cette labellisation que notre projet va changer. C'est parce qu'il était comme il l'était, que l'on est devenu Centre national de la marionnette. Cela vient officialiser le fait qu'on est un lieu dédié à la création.

"C'est une ode au débordement : oui, on peut sortir du cadre, cela n'empêche pas que ça peut être une œuvre d'art et être beau"

Quels vont être les premiers spectacles de la saison 2020/2021 ?

Mercredi 7 et jeudi 8 octobre, nous accueillons la compagnie Stéroptik avec leur spectacle Stellaire. Ici, les artistes nous emmènent dans l'espace où un peintre tombe amoureux d'une astrophysicienne… Ce spectacle est un mélange de dessin et de vidéo en live, un vrai travail d'image : un film d'animation se construit sous nos yeux.

Puis, mardi 13 octobre, la compagnie La Mâchoire 36 s'installe au Sablier avec Gribouillis : ici, on donne rendez-vous au public pour un théâtre d'objet et de bricolage plastique. Ce spectacle familial mêle arts plastiques, couture et musique électronique, avec la présence de trois interprètes. C'est une ode au débordement : oui, on peut sortir du cadre, cela n'empêche pas que ça peut être une œuvre d'art et être très beau.

Quelles sont les nouveautés cette année au Sablier ?

Nous proposons cette année des expositions. La prochaine "Les séquelles" se déroulera du 18 au 22 novembre. Nous avons donné carte blanche à l'artiste norvégienne Yngvild Aspeli. Celle-ci a décidé de présenter les marionnettes de ses précédentes créations. Elles sont à taille humaine et donc hyper réalistes ! Il y a un travail important de création lumière vidéo et sonore. C'est un parcours immersif où les spectateurs vont pouvoir déambuler.

Le Sablier : Espace Jean-Vilar à Ifs et le CRéAm à Dives-sur-Mer. Spectacle Stellaire de la Cie Stéroptik : mercredi 7 et jeudi 8 octobre à 19 h 30. De 3 à 15 €. Spectacle Gribouillis : mardi 13 octobre à 18 h 30. Dès 5 ans. De 3 à 15 €.Contact : 02 31 82 72 72.