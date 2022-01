Fécamp. La sous-station électrique du parc éolien en construction

Le parc éolien en mer au large de Fécamp devient de plus en plus une réalité. Depuis cet été, les travaux de raccordement sont en cours entre Fécamp et Le Havre. Une nouvelle étape a été franchie, le mercredi 30 septembre, aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, avec la découpe de la première tôle de la sous-station électrique. Une structure construite par Atlantique Offshore Energy et ses partenaires GE Grid Solutions et SDI.

La sous-station de Fécamp a pour objectif de collecter et de transformer l'électricité produite par les 71 éoliennes du parc pour la transférer vers le réseau à terre, tout en assurant le pilotage en local du parc. Cet ouvrage, qui mobilise 400 personnes, devrait être livré courant 2022 pour être installé en mer. Cette structure sera longue de 41 mètres, large de 27 mètres, haute de 15 mètres et pèsera 2 200 tonnes. La mise en service du parc éolien de Fécamp est prévue à l'horizon 2023. Il produira l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770 000 personnes (plus de 60 % des habitants de Seine-Maritime).