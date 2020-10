Rouen. Django allstars quintet : le must du jazz manouche à la chapelle Corneille

C'est au Django Reinhardt festival de New-York que se rencontrent Samson Schmitt, Pierre Blanchard et Ludovic Beier, en 2002. Mais il faut attendre 2011 pour que le quintet soit officiellement fondé : "Le groupe rend hommage aux maîtres du jazz manouche et en particulier à Django Reinhardt, qui a révolutionné l'esthétique du jazz afro-américain en abandonnant les cuivres et la batterie au bénéfice de la guitare rythmique, de la contrebasse et du violon, explique Ludovic. Il donne une nouvelle identité au jazz influencé par l'héritage manouche et tzigane." Le quintet crée aujourd'hui ses propres compositions dans le respect des maîtres. "On puise dans l'essence même du jazz manouche pour composer une musique en adéquation à notre époque", détaille Ludovic. Même s'ils ne résistent pas à la tentation de reprendre parfois un standard, les membres du quintet ont su se forger, au fil du temps, une identité propre.

Pratique. Le 9 octobre à 20 heures, chapelle Corneille à Rouen. 5 à 21 €. letincelle-rouen.fr