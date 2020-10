Manche. Plusieurs postes supprimés au magasin Auchan

Le mercredi 9 septembre, la direction d'Auchan Retail France avait annoncé la suppression de 1 475 postes, dont 10 vacants, et 377 créations. Le seul magasin de la Manche, situé sur la commune déléguée de La Glacerie, à Cherbourg-en-Cotentin, est faiblement impacté par ce plan de suppression, d'après les informations de nos confrères de La Manche Libre. "D'ici le début de l'année 2021, cinq postes vont être supprimés, mais trois autres doivent être créés. Soit deux suppressions net de postes", a confié la direction de la communication à l'hebdomadaire. En local, ces suppressions doivent concerner "le comptoir des services après-vente et les managers des caisses". Le magasin compte moderniser le SAV et le digitaliser, à l'image d'une volonté portée à l'échelle nationale. En effet, la direction d'Auchan Retail France avait annoncé à l'AFP début septembre vouloir "doubler le chiffre d'affaires alimentaire en commerce digital" d'ici 2022, "accélérer la digitalisation de l'offre Auchan et des parcours de courses des clients" et "mutualiser les métiers supports en hypermarché".

Avec AFP.