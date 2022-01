Votre horoscope signe par signe du mardi 6 octobre

BELIER

Vous refusez d'accepter les voies toutes tracées et vous marquez votre territoire en investissant des domaines dans lesquels vous excellez.

TAUREAU

Vous serez l'élément moteur central de votre équipe. C'est le moment de forcer les barrages extérieurs.

GEMEAUX

Ne vous lancez pas dans plusieurs directions à la fois, soyez têtu mais sans pour autant vous disperser!

CANCER

Des questions pratiques vous empêchent de plonger dans le fond de vos préoccupations. Réglez-les avant tout.

LION

Vos opinions sont fermes et vous revenez difficilement sur vos décisions. Acceptez la négociation avec vos interlocuteurs, ce sera plus simple et demandez un temps de réflexion.

VIERGE

Votre insouciance vous porte chance et attire à vous des personnes posées, influentes et de bon conseil.

BALANCE

Une opportunité de changement de vie radical sera possible, lisez attentivement ce que vous pouvez trouver en termes de renseignements.

SCORPION

N'allez pas imposer vos jugements à tout prix. Restez souple et ouvert aux considérations des autres !

SAGITTAIRE

Vous serez d'humeur dépensière, et il faut avouer que ce n'est pas le moment rêvé pour cela. Remettez à demain ces envies folles.

CAPRICORNE

Les paroles de vos collaborateurs éveillent en vous des doutes qui n'ont rien à voir avec le réel. Jugez des actes avant tout.

VERSEAU

Vous allez démarrer des changements utiles dans votre vie, aujourd'hui. L'inspiration est là, n'hésitez pas.

POISSONS

Ce sont vos collaborateurs qui dominent et donnent le ton de cette journée. C'est idéal pour vous mettre en retrait.