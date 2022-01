Auto. L'hiver arrive, pensez à votre sécurité ! [Publireportage]

On peut savoir qu'un pneu est usé grâce aux indices TWI gravés sur l'épaulement du pneu et qui permettent de repérer les témoins d'usure se trouvant au milieu de la bande de roulement. Ces témoins sont des petites bosses au fond des sillons ou des sculptures. Quand la hauteur de la gomme arrive au niveau de ces bosses, cela signifie que les pneus sont usés et doivent être remplacés.

Le pneu été : le pneu le plus vendu en France !

Il convient principalement à une utilisation dans des conditions climatiques tempérées et concorde parfaitement aux normes européennes de sécurité routière. Pour trouver votre dimension de pneus été, nous vous conseillons de vous référer au carnet d'entretien de votre voiture.

Le pneu hiver : un indispensable pour les conditions météo plus rudes !

Sous des climats hivernaux, sur des routes mouillées ou enneigées, et lorsque les températures descendent en dessous de +7°C, les pneus été sont moins performants et moins sûrs. Il est préférable d'équiper son véhicule de pneus hiver pendant la période hivernale, entre novembre et mars. Aujourd'hui, le niveau de polyvalence des pneus hiver est exceptionnel. Ces avancés permettent une efficacité et une adhérence lors de conditions météorologiques difficiles. Sur une chaussée sèche, les pneus hiver restent confortables, silencieux et permettent de rouler en toute sécurité.

Le pneu 4 saisons : le choix de la polyvalence !

Avec moins de 10 jours de neige par an et un kilométrage annuel inférieur à 15 000 km, le pneu 4 saisons est le meilleur choix. Ceux-ci permettent de rouler par tous les temps, tout au long de l'année. Des routes de villes, aux grandes autoroutes, en passant par les chemins peu enneigés et les routes humides ou peu verglacées, les pneus 4 saisons permettent d'éviter la permutation biannuelle entre pneu été et pneu hiver.

Faites confiance à l'expertise GCA en choix de pneu !

Pneu été, pneu hiver ou pneu 4 saisons, dans vos concessions du Groupe GCA nous sommes experts de tous les pneus ! Faites appel à nos équipes pour choisir les pneus qui correspondent à vos besoins et à votre style de conduite. Nous vous accompagnerons dans le choix de vos pneus, mais aussi dans le montage et l'équilibrage de ceux-ci.

