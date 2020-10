Normandie pour la Paix. Le prix Liberté 2020 remis à la Saoudienne Loujain Al-Hathloul

Le prix Liberté propose à des jeunes de tous les pays de voter chaque année en faveur d'une personne ou d'une organisation œuvrant pour la liberté. Trois personnalités avaient été retenues par un jury composé de 24 jeunes de 15 à 25 ans, dont six Normands : Loujain Al-Hathloul, le père Pedro Opeka et la militante iranienne Nasrin Sotoudeh. Sur 5 500 votants de 81 pays, la militante saoudienne Loujain Al-Hathloul a été choisie. Arrêtée une première fois en 2014, elle a de nouveau été emprisonnée en mai 2018 pour avoir conduit en Arabie Saoudite. Rappelons qu'à l'époque les femmes avaient interdiction de conduire. Depuis, elle est victime d'une détention dans des conditions très difficiles. Barbara Hendricks a remis le trophée Liberté aux deux sœurs de Loujain, Alia et Lina, venues la représenter. "Toute action pour faire pression auprès des dirigeants nous donne du courage pour nous battre", précise Lina. Alia remercie la jeunesse mondiale qui, selon elle, "est en première ligne pour défendre les valeurs universelles, dont la liberté".