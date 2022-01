Hockey sur glace (Magnus). Premier match officiel et première victoire pour les Dragons de Rouen

Les Dragons de Rouen se sont imposés vendredi 2 octobre face aux Gothiques d'Amiens (3-0) lors de la 3e journée de Synerglace Ligue Magnus, alors même qu'ils n'ont disputé ni première ni deuxième journée de championnat à cause de la Covid-19.

Deux tiers maîtrisés

Après avoir dominé le premier tiers-temps de ce derby, les Dragons ont profité de leur deuxième supériorité numérique du match pour ouvrir la marque dans cette rencontre sur un bon one-timer de Jacob Lagacé pour le 1-0 à la 16e minute.

Bien supérieurs dans le jeu que leur adversaire du jour malgré le manque de compétition, les joueurs de Fabrice Lhenry ont doublé la mise dès le début du deuxième tiers sur un bon service en retrait de Vincent Nesa pour le but de Florian Chakiachvili. Un 3e et dernier but a été inscrit en fin de tiers par un lancer à la bleue du jeune Enzo Cantagallo trompant le portier amiénois Lucas Savoye. Le dernier tiers s'est avéré un peu plus brouillon dans le jeu mais l'essentiel est assuré avec les trois points de la victoire face à une équipe d'Amiens plombée par les blessures.

6e d'un classement anecdotique pour le moment, les Rouennais recevront les Brûleurs de Loups de Grenoble vendredi 9 octobre pour le compte de la 5e journée de Synerglace Ligue Magnus. Une équipe grenobloise qui n'a pour le moment pas été touchée par le coronavirus et qui a disputé deux rencontres avec une victoire et une défaite contre les Ducs d'Angers (6-4) lors de la dernière journée de championnat.

La fiche

16:30 N˚19 LAGACE JacobSUP1 - Supériorité numérique N˚17 DESCHAMPS Nicolas N˚9 TROTTER Brock

22:11 N˚62 CHAKIACHVILI Florian EGAL - égalité numérique N˚6 NESA Vincent

38:09 N˚41 CANTAGALLO Enzo EGAL - égalité numérique N˚7 CRINON Pierre N˚18 GUEURIF Théo

La réaction

Fabrice Lhenry, coach des Dragons de Rouen, réagit après cette belle victoire : "On ne savait pas où on allait car les joueurs n'ont repris la glace que mardi après-midi après onze jours d'inactivité mais on a vu deux bons tiers. Dans le dernier, il y a plus eu plus de déchet mais on ne peut pas en vouloir aux joueurs. On est tout de même loin de notre potentiel je pense. On a vu de bonnes choses, on a donné très peu à Amiens c'est très satisfaisant au bout de sept mois sans match officiel. Il faut reprendre nos habitudes."