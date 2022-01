Eure. Le port du masque imposé dans quatre nouvelles commues

Quatre nouvelles communes de l'Eure sont désormais concernées par l'obligation de port du masque sur l'ensemble de la voie publique. Il s'agit de Gaillon, Gisors, Les Andelys et Pacy-sur-Eure, où à partir de lundi 5 octobre, toutes les personnes âgées de plus de 11 ans devront être masquées dans la rue et les lieux ouverts au public, tous les jours, de 7 heures à 2 heures du matin.

De 135 à 3 750 €

En cas de non respect de cette règle, imposée par un arrêté préfectoral, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €, portée à 1 500 € en cas de récidive sous les quinze jours. En cas de troisième verbalisation dans un délai de trente jours, l'amende est portée à 3 750 €, associée à six mois d'emprisonnement.