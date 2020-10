Normandie. Un accord de coopération signé entre l'université de Caen et le CNAM 

C'est une première au niveau national. Pierre Denise, président de l'université de Normandie, et Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), ont signé ce vendredi 2 octobre un accord de coopération autour de la formation professionnelle. L'objectif de ce nouveau partenariat est d'être plus réactifs afin de répondre aux besoins du territoire normand en élaborant des formations dans des secteurs professionnels qui manquent de candidats bien formés et spécialisés. Des formations seront proposées aux étudiants mais aussi aux salariés et demandeurs d'emploi. Grâce à un large réseau, que les deux structures mutualiseront, le choix des parcours sera divers et varié.