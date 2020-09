Calvados. Une prime Covid pour les professionnels de la protection de l'enfance et de l'autonomie

Lundi 28 septembre, se tenait une séance plénière du Département du Calvados. Différents sujets étaient à l'ordre du jour, en lien avec la crise sociale et économique. Une prime Covid va ainsi être versée d'ici Noël à plus de 3 500 professionnels œuvrant dans le champ de l'autonomie et de la protection de l'enfance, d'un montant de 250 € à 1 000 €.