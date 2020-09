Argentan. Pas d'amélioration des horaires, dénonce le Collectif sud-Normandie

"Non seulement il n'y aura pas les améliorations demandées sur les lignes SNCF Caen-Alençon-Tours, Paris-Granville et Caen-Rennes, mais la situation du service cet hiver pourrait être plus dégradée que le service actuel", dénonce l'Ornais Philippe Denolle, président du Collectif de défense des axes ferroviaires sud-Normandie. Il a été reçu lundi 28 septembre par la SNCF et par la Région Normandie. Malgré ses demandes répétées, le collectif dénonce notamment des horaires non adaptés aux besoins des usagers, au premier rang desquels les lycéens et étudiants et bien sûr les travailleurs.

Le Collectif pourra en débattre lors de "La fête du train", qui sera organisée samedi 3 octobre, à Argentan (Orne).