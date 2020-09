Covid-19. La fête sous cloche 

A la suite de l'expansion de la pandémie en Normandie, le préfet du Calvados Philippe Court a pris de nouvelles mesures concernant les lieux festifs.

• Lucie Durand organise un anniversaire surprise

"J'organise un anniversaire surprise début octobre. Nous avons diminué le nombre d'invités à trente. Le maire de la commune où l'anniversaire va avoir lieu nous a envoyé un avenant au contrat de location ainsi qu'une facture de 95 euros pour la désinfection de la salle. Les invités qui souhaiteront danser devront être masqués. La distance doit être respectée entre tous, que ce soit assis ou debout. On a peur que la salle des fêtes nous appelle et annule l'événement.

On a déjà un plan B, au cas où !"

• Aurélie Dess, future mariée

"Nous devons nous marier le 3 octobre à la mairie de Caen, puis à l'église de Saint Gilles. Nous avons une centaine d'invités. Tout était prêt. Il est inconcevable pour nous de faire un choix et de ne garder que trente invités. Les nouvelles annonces du gouvernement ont été un coup de massue pour nous.

Au niveau financier, on ne perd rien, tout est reporté. Mais il faut trouver une nouvelle date et être sûrs que tous les prestataires soient eux aussi disponibles à ce moment-là. On essaie d'y croire, mais tous nos espoirs se sont envolés."

• Marie-Hélène Enguehard, propriétaire d'une salle de réception

"Les règles ne sont pas toujours claires entre les lieux publics et les lieux privés, qui sont des établissements recevant du public comme le nôtre. Depuis le premier week-end du confinement, on a reporté 33 de nos événements sur les 40 prévus. La plupart des couples acceptent les contraintes du report et préfèrent se marier en semaine ou en hiver plutôt que de sacrifier une partie de leur famille. Sans leur soutien, on ne serait pas là. Si la situation perdure, on va faire deux années en une l'année prochaine. Il faudrait peut-être faire du cas par cas."

• Josiane Lebas, propriétaire du Broc Café à Caen

"C'est une situation qui nous échappe, on n'est pas responsables ! Même si les bars ferment à 23 heures, les jeunes continueront de sortir. On est très limités et notre crainte est d'être fermés à nouveau. On a une réalité financière, on doit payer nos salariés, notre loyer, les charges."

• Emmanuel Grandsire, traiteur

"Depuis mercredi soir, nous avons de nombreux appels de futurs mariés désemparés. Beaucoup ont dû reporter à nouveau suite aux nouvelles annonces. Certains ont choisi de maintenir la réception en plus petit comité et de reporter le plus gros événement ultérieurement. On a perdu environ 30 % de notre chiffre d'affaires. 2021 va être une année record. Nous sommes déjà presque complets."