Handball (N1). Dans le flou à cause de la Covid-19, les Vikings attendent Villeurbanne

Les dernières annonces gouvernementales ont jeté un froid dans le monde du sport. La plupart des grandes métropoles ont ainsi dû baisser le rideau dans leurs salles de sport et gymnases à compter du samedi 26 septembre. Dès lors, le voyage à Lormont a tout simplement été ajourné pour les Vikings de Caen. Rapidement tournés vers Villeurbanne, pour le choc des promus annoncés, programmé ce samedi 3 octobre au Palais des Sports de Caen à 20h30, les hommes de Roch Bedos sont prêts à en découdre mais il est d'usage d'insister sur "programmé". Car entre le moment où sont écrites ces lignes et le coup d'envoi de la rencontre, beaucoup de décisions pourraient tomber et entraver ce week-end de sport.