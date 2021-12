Étretat. Franco-Libanais, il se mobilise pour aider Beyrouth

Un container pour Beyrouth. À Etretat, Omar Abodib, le patron de l'hôtel-restaurant Le Donjon, lance une initiative pour venir en aide au Liban après l'explosion du port de Beyrouth, le 4 août dernier. Ce Franco-Libanais, dont le père vit toujours au Liban, est forcément très touché par la situation difficile de son pays d'origine. Lui qui a l'habitude de soutenir les Restos du Cœur, qui s'est mobilisé pour les soignants et les EHPAD lors du confinement, lance tout naturellement un appel aux dons pour le Liban.

Omar Abodid se mobilise pour le Liban. Impossible de lire le son.

Jusqu'au 16 octobre, son objectif est de remplir un container avec du matériel médical, des vêtements, des livres et matériels scolaire et du matériel de cuisine. Son objectif est d'aider à la reconstruction de l'école hôtelière "La Sagesse" et de restaurants. Le container sera affrété gratuitement par la société de transport Duboc. Les dons peuvent se faire directement à l'accueil du Donjon. Le vendredi 16 octobre, une soirée de gala sera organisé au sein de l'établissement d'Omar Abodib. Les bénéfices seront intégralement reversés à Arcenciel, une association de réinsertion sociale par l'écotourisme. Du 23 au 30 novembre, Omar Abodib et 28 de ses salariés se rendront directement au Liban pour réceptionner le container et participer à la distribution du matériel.