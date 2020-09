Alençon. Accueil des étudiants : le forum "Toc3" restreint par la Covid-19

En raison des contraintes sanitaires liées à la Covid-19, le traditionnel forum pour les étudiants d'Alençon, "Toc3", de rencontre avec les associations locales, sera cette année scindé sur trois dates : mardi 29 septembre avec les associations de prévention et de santé. Mercredi avec celles de culture et de loisir. Enfin jeudi sur l'engagement et la vie pratique. À chaque fois, uniquement à proximité du restaurant universitaire du site de Damigny et sans le challenge "Bicéphale".