Rouen. Les mousquetaires : naissance de l'École de Rouen

Antoine Bertran, galeriste passionné, spécialiste de l'École de Rouen, participe à nouveau au Festival Normandie impressionniste. Pour sa quatrième exposition dans le cadre de cet événement, il choisit pour sujet la naissance de l'école de Rouen, concentrant son approche sur l'œuvre d'Angrand, Delattre, Lemaître et Fréchon.

La naissance d'un mythe

"Comme les trois mousquetaires, les impressionnistes rouennais sont quatre !" C'est sous ce trait d'humour dans un article publié en 1889 dans le journal rouennais Le Nouvelliste que le critique d'art Eugène Brieux associe pour la première fois quatre peintres rouennais : Charles Angrand, Joseph Delattre, Jules Lemaître et Charles Fréchon. Ainsi naissait l'École de Rouen : école de plein air, contemporaine des impressionnistes. Mais pour Antoine Bertran, ce quatuor avant-gardiste est la somme de personnalités et de démarches artistiques bien distinctes. "Il y a deux leaders dans le groupe : Charles Angrand, un proche de Seurat, qui adopte la touche divisionniste et Delattre qui va être à l'origine de l'école de plein air et qui a formé toute la seconde génération des peintres de l'école de Rouen."

Un complément aux expositions

du Musée des beaux-arts

L'exposition présente bon nombre de toiles de Jules Lemaître : des paysages urbains où les passants sont saisis sur le vif dans des lieux emblématiques de Rouen : dans la rue du Gros-Horloge, devant l'hôtel de Bourgtheroulde, à la sortie de la messe devant l'église Saint-Maclou ou encore dans la rue de l'épicerie qui inspira Pissarro. "Il commence ses vues citadines en petit format en 1890 : ce sont des scènes toujours très animées et d'une toile à l'autre on retrouve certains personnages." Ces toiles de Lemaître viennent compléter l'exposition du Musée des beaux-arts. "Quelques-unes des toiles de ma collection sont d'ailleurs au Musée des beaux-arts en ce moment." L'exposition de la galerie Bertran rend hommage également à Delattre. "Ce fut l'un des peintres préférés de François Depeaux, le collectionneur rouennais, qui a été aussi un ardent défenseur de cette École de Rouen. Deux des toiles de l'exposition ont transité dans sa collection."

Des œuvres audacieuses

"Ces artistes ayant finalement peu produit, il n'est pas facile de se procurer leurs toiles, reconnaît Antoine Bertran. On attribue par exemple 800 toiles à Fréchon et seulement une centaine à Angrand." À force de persévérance et grâce à son réseau, il a cependant pu mettre la main sur des œuvres vraiment surprenantes, notamment une toile que Delattre a peinte en Bretagne. "Les couleurs franches sont tout à fait atypiques et sur cette toile la touche de Delattre est presque divisionniste." Parmi les pièces d'exception, l'exposition présente aussi une superbe scène de neige de Fréchon aux larges coups de pinceau qui témoigne de toute la maîtrise de son art.

Pratique : jusqu'au 20 novembre, galerie Bertran à Rouen. Gratuit. 02 35 98 24 06