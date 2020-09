Orne. Masque obligatoire autour des établissements scolaires et des gares

Face au virus qui progresse de jour en jour en Normandie (22 hospitalisations supplémentaires sur les sept derniers jours), la préfète de l'Orne, Françoise Tahéri, a pris de nouvelles mesures. À compter du lundi 28 septembre, le port du masque sera obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus aux abords des établissements scolaires "dans un périmètre de 50 mètres, 15 minutes avant et après la rentrée et sortie des élèves du lundi au samedi inclus". Il sera aussi exigé aux abords des gares routières et gares SNCF ainsi qu'au niveau des arrêts de transport en commun. Tout individu qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 135 €. En cas de récidive, les sanctions pourraient s'alourdir.