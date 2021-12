Sud-Manche. La société Remade victime d'un cambriolage : une enquête ouverte

L'entreprise Remade, basée à Poilley et spécialisée dans le reconditionnement de smartphones, a été la cible d'un cambriolage au cours du week-end des 19 et 20 septembre. Une enquête est en cours pour déterminer le mode opératoire du ou des cambrioleurs et évaluer le préjudice, indique le procureur de la République de Coutances. L'entreprise avait déjà été victime d'un vol d'une centaine de smartphones en octobre dernier, alors que la société était placée en redressement judiciaire.