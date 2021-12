Rouen. Un an après Lubrizol : deux ministres en déplacement ce jeudi

Un an après l'incendie qui s'est déclenché sur les sites de Lubrizol et de Normandie logistique, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se rendront à Rouen jeudi 24 septembre en début d'après-midi.

Une table ronde prévue

Ils doivent détailler, au cours d'une prise de parole prévue en préfecture de Seine-Maritime, différentes mesures pour améliorer l'alerte des populations en cas d'accident et prévenir les risques d'incendie sur les sites industriels. Les deux ministres seront notamment accompagnés par Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des risques, et Cédric Bourillet, directeur général de la prévention des risques.

Barbara Pompili et Gérald Darmanin participeront enfin à une table ronde avec des élus, usagers et riverains, sans qu'il ne soit précisé, pour l'instant, les participants à cette rencontre.