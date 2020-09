Manche. Covid-19 : moins de 3 % de tests positifs et deux clusters recensés

Sur les 4 061 tests effectués entre le samedi 12 et le vendredi 18 septembre, 107 se sont avérés positifs, soit 2,63 %. Ce taux de positivité, deux fois inférieur au seuil d'alerte est le plus bas de Normandie, même si les difficultés à se faire tester et le temps d'attente des résultats peuvent fausser ces chiffres. Ce mardi 22 septembre, douze personnes étaient hospitalisées dans la Manche, dont deux en réanimation et deux clusters étaient en cours d'investigation dans le département, l'un dans un établissement scolaire, l'autre dans la sphère privée.