Calvados. Carnet rose : un rhinocéros blanc naît au zoo de Cerza

La famille de Beth et Chris s'agrandit ! Après la naissance de la jeune Kwanza fin 2018, les deux rhinocéros blancs du zoo de Cerza à Hermival-les-Vaux (près de Lisieux) sont de nouveau parents. Dans la plaine africaine du zoo, ils ont donné naissance à un jeune mâle lundi 14 septembre. "La naissance s'est faite très rapidement et le petit ne s'est donc pas fatigué durant la mise bas, ce qui lui a permis d'être plein d'énergie pour réaliser ses premiers pas", explique Dorothée Ordonneau, vétérinaire au parc animalier. Une naissance qui tombe à pic, puisqu'un week-end spécial est organisé les 26 et 27 septembre, dans le cadre de la journée mondiale du rhinocéros. Il est d'ores et déjà possible d'observer ce nouveau né dans la maison des rhinocéros blancs.