Calvados. Faute de visiteurs, la Foire de Caen devient gratuite jusqu'à vendredi

Pour inciter les visiteurs à se rendre à la Foire de Caen, les organisateurs ont pris une mesure forte et inédite ce mardi 22 septembre. L'entrée est devenue gratuite depuis ce jour (14 heures), jusqu'au vendredi 25 septembre inclus, pour tout public.

Un soutien pour les commerçants

Dans les halls, les allées sont quasi vides. Les exposants en sont les premiers peinés. "C'est une foirinette !", s'exclame un commerçant dépité. "On fait de la figuration", dit une autre. Avec cette gratuité, les organisateurs espèrent "attirer davantage de visiteurs la semaine". Cette nouvelle mesure, après avoir proposé des temps gratuits pour les seniors, les femmes ou encore les enfants, se veut aussi solidaire. "La Foire est un événement populaire et solidaire. Des entreprises de notre territoire n'ont pas travaillé sur les six derniers mois. Maintenir cette foire permet d'avoir un peu d'espoir et de contribuer à une relance d'activité", explique Paul Séchaud, le directeur de la Foire internationale de Caen, qui tient à préciser qu'il n'y a pas plus de risques de venir à la foire que d'aller, par exemple, faire ses courses.