Rouen. La patinoire de l'Ile Lacroix est à nouveau opérationnelle !

Il ne manque plus que les supporters pour en profiter pleinement. Après un an et demi de chantier, la patinoire de l'Ile Lacroix était dans les temps pour accueillir à nouveau le public le samedi 26 septembre, pour le grand retour des Dragons de Rouen en Ligue Magnus. Mais comme la Covid-19 a décidé de jouer les prolongations dans l'effectif rouennais, ce n'est que partie remise.

Plus de confort pour les sportifs et les fans

Aujourd'hui, l'impression est saisissante pour le spectateur qui pénètre dans la patinoire olympique : de la lumière entre par les verrières de la nouvelle tribune côté Seine, les peintures ont été refaites, le cube multimédia est installé au-dessus de la glace…

Mais surtout, ce chantier à 9,2 millions d'euros pour rénover et faire passer la capacité de la patinoire à 3 078 places sert directement les clubs, comme celui des Dragons. "Il y a plus de place dans le vestiaire pour les joueurs et les responsables du matériel, mais surtout on peut accueillir plus de partenaires dans les loges", apprécie le manager Guy Fournier.

De bon augure selon David Lamiray, le vice-président de la Métropole en charge des sports, qui estime que le club "pourra être moins dépendant de l'argent public à l'avenir", grâce à cet investissement.