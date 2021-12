Basket (Ligue 2 Féminine). L'USO Mondeville inquiète avant de plonger  dans le championnat

Samedi 19 septembre, les Mondevillaises n'ont pas montré le visage attendu en se faisant dominer par Chartres. La Coupe de France n'est déjà plus qu'un souvenir, alors que se profile un déplacement difficile à Angers, vendredi 25 septembre à 20 heures. L'entraîneur Romain Lhermitte est clair : "Je suis inquiet ! martèle-t-il. On ne sait pas où on veut en venir. On devait mettre de la rigueur, être prêtes tout le temps et on baisse la tête au lieu d'être très féroces défensivement." Davantage focalisé sur la saison régulière, le coach voit déjà dans l'animation défensive la clé de voûte du championnat. "À partir du moment où défensivement ça marchera, il ne nous arrivera pas grand-chose !" Il appartient aux joueuses de resserrer vite les rangs.