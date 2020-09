Handball (Nationale 1). Victorieux d'entrée, les Vikings ont fait peau neuve

Exceptionnellement invités à jouer à Colombelles pour leur premier match de la saison, les Vikings de Caen ont pris d'entrée le taureau par les cornes contre Pau, samedi 19 septembre, en s'imposant 36-25 pour leur entrée en matière dans le championnat de Nationale 1. Alors que leur avenir devrait s'écrire en Proligue l'an prochain, les Normands veulent prouver qu'ils sont l'équipe à battre de la poule Élite de Nationale 1. Et leur première sortie convaincante est porteuse de bien des promesses. "On a mis un peu de temps à se mettre dans le match défensivement, note cependant l'entraîneur Roch Bedos. On avait beaucoup d'envie après six mois sans jouer, mais aussi de l'appréhension. Nous souhaitions vraiment bien débuter. On sait que ce n'est jamais facile de rencontrer une équipe qui veut se taper la tête d'un VAP (statut conférant le droit d'être promu)." Arrivé de Vernon, le serial-buteur Laurent Lagier-Pitre a annoncé d'entrée la couleur en convertissant 8 de ses 11 tentatives. À confirmer ce samedi 26 septembre à 20 heures, du côté de Bruges/Lormont.