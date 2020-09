Miss Normandie. "Je veux prouver que l'on peut être belle même avec des cicatrices"

Elle casse les codes de la beauté. Jeanne Blin a des cicatrices sur le visage depuis toute petite. Aujourd'hui, à 19 ans, elle est l'une des finalistes de l'élection Miss Normandie, dont la finale se déroule le samedi 26 septembre à Coutances, dans la Manche. "Je veux prouver que l'on peut être belle même avec des cicatrices sur le visage", explique Jeanne Blin.

La jeune femme tient à défendre la différence

À quelques jours de l'élection, la Caennaise appréhende. "Il faut plus se préparer mentalement que physiquement", détaille la candidate. "Beaucoup de personnes nous suivent, on représente une région, des gens peuvent aussi nous juger." Pour Jeanne, une bonne miss doit être engagée et défendre de nombreuses causes. La jeune femme tient à défendre "la différence". "Je n'ai jamais vu des miss avec des cicatrices sur le visage", remarque Jeanne. "J'aimerais que des petites filles puissent se reconnaître vis-à-vis de ça." Plusieurs mamans ont envoyé des messages à la jeune Caennaise, sur le réseau social Instagram, car leurs enfants avaient eux aussi des cicatrices et se reconnaissaient en elle.