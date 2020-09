Flers. Violences faites aux femmes : une permanence au commissariat

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, à partir de la fin du mois de septembre, une permanence juridique du Centre d'information du droit des femmes se tiendra chaque semaine au sein du commissariat de police de Flers.

Cette expérience est soutenue par le ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Elle a pour objectif de permettre aux femmes d'accéder plus aisément à leurs droits et de faciliter leur accompagnement.