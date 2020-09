Basket. L'USO Mondeville éliminée de la coupe de France par Chartres 

Le match

L'aventure en coupe de France pour l'USO Mondeville s'achève déjà. Les Lionnes dominent pourtant le début de match avec un score de 16 à 6 à la 7e minute. Ce n'est que dans les trois dernières minutes que Chartres fait une remontée (16-9 à 8'; 16-12 à 9'). Ce premier quart-temps se finit sur le score de 18-17 en faveur de l'USO Mondeville.

Une défense mise à mal

Dans le deuxième quart-temps, le score est beaucoup plus serré et les équipes se talonnent. Après la perte sur blessure de la joueuse mondevillaise Dinga Mbomi, les Lionnes se sont trouvées affaiblies défensivement et les joueuses de Chartres en ont profité pour recoller au score. Le deuxième quart-temps se termine sur un score aussi serré, 33-32 en faveur des Mondevillaises.

Dans le troisième quart-temps, Chartres mène au score 53 à 46 et s'envole dans le dernier jeu, même si Mondeville revient à 30 secondes de la fin du match (70-72), Chartres l'emporte 74 à 70. Pour Romain L'Hermitte, entraineur de l'USO, "la consigne défensive n'a pas été respectée alors que l'axe était misé sur la défense".

La fiche technique

Mondeville-Chartres : 70-74 (18-17;15-15;13-21;24-21). 400 spectateurs.

Mondeville : Départ : Guennoc 6, Dinga-Mbomi 2, Bussière 9, Combes 3, Cornelie 4, Niaré 20, Gomis 19, Detchart 7. Entr : Romain L'Hermitte.

Chartres : Départ : Marié 9, Beleka 9, Tayeau 4, Bienvenu 2, Elenga 20 puis Ewodo 10, Hillotte 11, Dramé 9. Entr : Marie Julie Levant.

Prochain rendez-vous : les Lionnes se déplaceront à Angers pour la ligue 2 le 25 septembre prochain.