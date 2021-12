Handball. N1M : les Vikings retrouvent la compétition par une large victoire contre Pau

Pour cette reprise de la Nationale 1, les Vikings de Roch Bedos étaient opposés aux Pyrénéens de Pau-Nousty, pour un match délocalisé à la Salle Michel Hidalgo de Colombelles, du fait du déroulement de la foire de Caen dans le même temps.

Les Normands ont su prendre la mesure des Palois, s'imposant 36 à 25.

Le match : beaucoup d'envie, et une marge de progression pour la suite

Dès le début du match les Normands ont mis une forte pression sur l'attaque des Aquitains, leur permettant de prendre les devants grâce aux buts de Laurent Lagier (3-1, 5' et 7-3, 12'). Par la suite, la répétition des arrêts de Jordy Jacoby a permis aux Vikings de faire un plus grand break, et avoir 9 buts d'avance après 20 minutes (13-4, 21'). Mais un certain relâchement des hôtes qui s'est traduit par une répétition de fautes, ainsi qu'une réaction des visiteurs a amené une réduction du score à l'approche de la mi-temps (16-11, 30').

Au retour des vestiaires, les visiteurs se sont rapprochés à trois buts des Caennais (18-15, 36'). C'est le moment alors choisi par les Normands pour refaire le trou, avec notamment des buts de Langevin et de Trottet et une défense de nouveau verrouillée (23-16, 40' puis 29-17, 50').

Malgré l'exclusion définitive du capitaine Nabil Slassi (qui a fêté son anniversaire ce samedi) pour une troisième exclusion temporaire (31-19, 53'), la fin de match a alors permis à Roch Bedos de pouvoir faire tourner son effectif, et donner une chance aux plus jeunes de prendre de l'expérience sans trop de pression (36-25, 60').

Les réactions

Réaction de l'entraîneur Caennais Roch Bedos Impossible de lire le son.

Réaction du gardien Caennais Jordy Jacoby-Koaly, auteur de 14 arrêts contre Pau Impossible de lire le son.

La fiche technique

Caen – Pau-Nousty : 36-25 (mi-temps : 16-11 ). 350 spectateurs.

Caen : Allais 4, Boilay 1, Creteau 3, Deschamps-Huard 2, Ferron, Guillard, Lagier 8, Langevin 6, Mancelle 5, Muyembo Nisoh 1, Slassi, Trottet 6. Gardiens : Jacoby-Koaly 14 arrêts, Portat 2 arrêts. Entr. : Roch Bedos.

Pau-Nousty : Baige 1, Bergerou, Chibani 2, Diaz-Diez 4, Lamude 7, Marescot 2, Matha, Menjot 2, Miegebielle, Terrasse 2, Thiel 2, Touzillier 3. Gardiens : Astydamas 5 arrêts, Mathieu 7 arrêts. Entr. : Michel Laborde-Candoumecq.

Prochain rendez-vous

Les Calvadosiens se déplaceront à Bruges/Lormont (Gironde) pour le compte de la deuxième journée de N1 le samedi 26 septembre à 19h30.