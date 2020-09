Covid-19. L'Eure passe en zone de circulation active du virus 

Le département de l'Eure passe en zone de circulation active de la COVID-19. C'est ce qu'a annoncé ce matin Jérôme Fillipini, préfet du département dans un communiqué de presse. Le taux d'incidence atteint 110 à Evreux et le taux de positivité est désormais de 5 %. La préfecture rappelle que dans ces circonstances, "les rassemblements de plus de 10 personnes dans la sphère privée sont devenus les premiers cadres de propagation de l'épidémie et sont fortement déconseillés". Le préfet du département appelle les habitants de l'Eure "à un comportement responsable et civique afin d'éviter d'avoir à prendre des mesures plus restrictives, dans un avenir proche".