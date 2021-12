Normandie. Covid-19 : une circulation renforcée et des hospitalisations en légère hausse

Les chiffres liés à l'épidémie de Covid-19 en Normandie continuent à lentement se dégrader, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS) qui parle d'une "phase de renforcement sensible" et appelle au "renforcement du respect des gestes barrière et de la protection des plus vulnérables".

Ainsi, le taux d'incidence continue à progresser dans la région pour atteindre 58,27. Il s'agit du nombre de tests positifs pour 100 000 habitants. Seuls la Manche et l'Orne sont encore en dessous de 50 à ce jour. Le taux de positivité des tests continue lui aussi à progresser pour atteindre 5,04 %, dépassant ainsi le seuil d'alerte fixé entre 5 et 10 %.

Par ailleurs, les hospitalisations augmentent depuis deux semaines. L'ARS en compte 30 de plus depuis le dernier point de situation le 15 septembre, soit 163 dans toute la région, dont 20 dans les services de réanimation. La Seine-Maritime reste le département le plus touché avec 80 hospitalisations dont 10 en réanimation.

Pour rappel, 454 personnes ont perdu la vie à l'hôpital des suites de la Covid-19 depuis le début de l'épidémie. 1 958 sont retournées à leur domicile soignées.

La priorisation des dépistages en place

Devant la difficulté à tester massivement la population dans des délais raisonnables, une stratégie de priorisation a été mise en place par l'ARS. Elle vise à "limiter davantage le rebond épidémique en fluidifiant l'accès aux tests pour les situations présentant un risque de transmission plus accru du virus".

Les sites et plages de prélèvement sans rendez-vous sont désormais réservés à ces personnes prioritaires qui sont les personnes ayant une prescription médicale, les personnes symptomatiques et les personnes contact à risque d'un cas confirmé ou probable inscrites dans Contact-Covid, les personnes qui font l'objet d'un dépistage collectif ciblé ou les professionnels de santé (y compris ceux qui travaillent en établissements sociaux et médico-sociaux ou au domicile de personnes âgées et handicapées).

Pour les autres, les tests se font uniquement sur rendez-vous auprès des laboratoires.