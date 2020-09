[Vidéo] Sud-Manche. La ferme Cara-Meuh dévoile son nouveau fromage : le Comfiné

C'est maintenant le déconfinement du Comfiné à la ferme des Carah-Meuh, à Vains près d'Avranches. L'exploitation agricole a été contrainte de se réorganiser pendant cette période du confinement.

La production de caramels a été stoppée, faute de débouchés. Le projet de production de deux fromages a ainsi été accéléré, explique Jason Lefranc.

Ainsi, depuis mi-septembre, le Comfiné fromage de caractère est disponible, après la Mheule, premier fromage produit.

Pour fêter le déconfinement du Comfiné, la ferme Cara-Meuh propose un week-end festif ces 19 et 20 septembre, avec apéro concert, concerts, goûter en fanfare et spectacle de marionnettes pour les plus petits. Contraintes sanitaires obligent, le port du masque sera obligatoire sur l'ensemble du site.