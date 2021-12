Rouen. Gilets jaunes : il décide de s'opposer seul aux forces de l'ordre

Le 8 décembre 2018, une manifestation de Gilets jaunes se tient à Tourville-la-Rivière, sur le parking d'une grande surface. Des dégradations sont commises et les policiers somment les manifestants de se disperser. Le prévenu, venu avec des amis, décide de rester sur place tandis que ceux-ci s'en vont. Il fait face seul aux policiers et semble déterminé à mal agir. On parvient à l'interpeller et son sac est fouillé. Il contient des pierres et des fumigènes.

Altération du discernement

Placé en garde à vue, il reconnaît avoir voulu lancer des projectiles aux forces de l'ordre. On note que le mis en cause est en situation de curatelle et un examen psychiatrique confirme une altération certaine de son discernement. Le procureur de la République considère que "l'intention de nuire est caractérisée", tandis que la défense plaide pour "une sanction proportionnée", afin de tenir compte de son état psychologique. À l'audience du mercredi 16 septembre, le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à une peine de trois mois de prison assortis d'un sursis probatoire de cinq ans.