Calvados. Sept listes sont en course pour les élections sénatoriales

Les élections sénatoriales se dérouleront le dimanche 27 septembre. Au total, 178 sièges sur 348 sont à pourvoir au Sénat, dont le rôle est de proposer des projets de lois et de les voter avec l'Assemblée nationale, et contrôler les actions du gouvernement. Dans le Calvados, 2 097 grands électeurs (parlementaires, conseillers régionaux, départementaux et municipaux) sont appelés à élire les trois futurs sénateurs du Calvados. Les grands électeurs ont le choix parmi sept listes.

• "Renaissance de nos territoires" conduite par Monsieur Pascal SÉRARD avec :

-Mme Elif DAL,

-M. David LEMARESQUIER,

-Mme Stéphanie FRESNAIS,

-M. Christophe LE BOULANGER

• "Pour nos territoires, une autre voix" conduite par Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT avec :

-Mme Marie-Chantal REFFUVEILLE,

-M. Patrick MÈCHE,

-Mme Maryvonne MOTTIN,

-M. Olivier SAUVAGE

• "Unis pour le Calvados" conduite par Madame Sonia DE LA PROVÔTÉ avec :

-M. Pascal ALLIZARD,

-Mme Audrey GADENNE,

-M. Patrick THOMINES,

-Mme Véronique MAYMAUD

• "Travailler avec tous" conduite par Monsieur Xavier LE COUTOUR avec :

-Mme Reine AWADE

-M. Guillaume GASTEBOIS

-Mme Catherine RIVIÈRE

-M. Thierry NOEL DUBUISSON

• "Le Parti de la France, la vraie droite nationale ! " conduite par Monsieur Bruno HIROUT avec :

-Mme Odile DROUGARD

-M. Guillaume AGUILLÉ

-Mme Laure GUYON

-M. Quentin DOUTÉ

• "Le Calvados ensemble - Proximité, écologie, solidarités " conduite par Madame Corinne FÉRET avec :

- M. Francis JOLY

- Mme Danièle GARNIER

-M. Alain BAUDA

- Mme Annie BIHEL

• "Liste Localiste présentée par le Rassemblement national pour le rééquilibrage territorial" conduite par Monsieur Emmanuel NORBERT-COUADE, avec :

- Mme Chantal HENRY

- M. Philippe CHAPRON

- Mme Isabelle GILBERT

- M. Jean-Philippe ROY

Une fois élus, les sénateurs effectueront un mandat de six ans.