Il sort du restaurant en caleçon

C'est aux urgences psychiatriques du CHU de Rouen que l'homme a terminé la journée. Mardi 11 septembre, vers 12h30, après avoir bien mangé dans un restaurant de la rue Grand rue de Quatre-Mares, à Sotteville-lès-Rouen, l'homme au comportement étrange est sorti sans régler sa note de 26€ et laissant derrière lui son blouson et ses chaussures. Une fois sur le trottoir, il a alors continué son strip-tease, finissant en caleçon tout en baragouinant des mots d'allemands.

Alertée, la police a fini par le retrouver un peu plus loin, rue Abbé-Bellamy. Parlant cette fois un mélange d'allemand et d'anglais, visiblement très agité, il aurait alterné des phases d'excitation et de prostration une fois enfermé dans le fourgon policier. Né en 1977, de nationalité allemande, il a été rapidement conduit à l'hôpital Charles-Nicolle.